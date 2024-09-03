Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семья обманывает рестораны, подкидывая тараканов в свои тарелки

Oddity Central: в Мексике семья носит тараканов по ресторанам, чтобы не оплачивать счет

close
ActualidaViral/X (ранее Twitter)

Семья из Мексики ходит по ресторанам и не оплачивает счет, обманывая официантов с помощью тараканов, пишет Oddity Central. Клиенты подкидывают насекомых в свои тарелки, а потом устраивают скандал.

Как пишут СМИ, схему семьи раскрыли сотрудники одного из ресторанов, куда пришли родственники. По словам официантов, они кинули таракана в одну из тарелок на своем столе, а потом попросили позвать менеджера. В беседе со старшим смены клиенты рассказали, что не будут придавать инцидент огласке, если с них не станут брать деньги за еду.

В ресторане пошли навстречу посетителям, но перед закрытием проверили камеры и увидели, что один из членов семьи принес таракана с собой и кинул его в блюдо. После этого представители заведения опубликовали в сети видео с действиями клиентов, рассказав об их схеме обмана.

Вскоре кадры разошлись по соцсетям, а официанты из других ресторанов в городе сообщили, что эта семья приходила и к ним, тоже якобы после еды находя в тарелках тараканов.

Ранее сообщалось о паре из Индии, которая носит по ресторанам муху, чтобы не платить счет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами