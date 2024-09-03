Семья обманывает рестораны, подкидывая тараканов в свои тарелки

Семья из Мексики ходит по ресторанам и не оплачивает счет, обманывая официантов с помощью тараканов, пишет Oddity Central. Клиенты подкидывают насекомых в свои тарелки, а потом устраивают скандал.

Как пишут СМИ, схему семьи раскрыли сотрудники одного из ресторанов, куда пришли родственники. По словам официантов, они кинули таракана в одну из тарелок на своем столе, а потом попросили позвать менеджера. В беседе со старшим смены клиенты рассказали, что не будут придавать инцидент огласке, если с них не станут брать деньги за еду.

В ресторане пошли навстречу посетителям, но перед закрытием проверили камеры и увидели, что один из членов семьи принес таракана с собой и кинул его в блюдо. После этого представители заведения опубликовали в сети видео с действиями клиентов, рассказав об их схеме обмана.

Вскоре кадры разошлись по соцсетям, а официанты из других ресторанов в городе сообщили, что эта семья приходила и к ним, тоже якобы после еды находя в тарелках тараканов.

Ранее сообщалось о паре из Индии, которая носит по ресторанам муху, чтобы не платить счет.