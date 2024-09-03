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На борту самолета два пьяных россиянина устроили дебош и были задержаны

С рейса Омск — Петербург сняли двух пьяных дебоширов

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Александр Кряжев/РИА Новости

Жители Омской области не смогли улететь в Петербург из-за пьяного дебоша на борту самолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции региона.

По данным правоохранителей, 41-летний и 49-летний мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Из-за спиртного им было сложно ориентироваться в пространстве.

Тем не менее пассажиры прошли на борт, один из них нецензурно выражался. Люди в салоне высказывали недовольство, но дебоширы игнорировали их.

«В целях обеспечения безопасности полета и во избежание возможного причинения вреда себе и окружающим командир воздушного судна отказал пассажирам в перелете», – поделились в ведомстве.

В результате обоих мужчин привлекли к административной ответственности по статье о появлении пьяным в общественном месте. Дополнительно один из задержанных получил протокол за мелкое хулиганство.

Как сообщает kp.ru, дебоширы сомнительно вели себя уже на регистрации, но все равно попали на борт.

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