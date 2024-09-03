В центре временного содержания иностранцев в Сахарово проходят обыски

В центре временного содержания иностранных граждан в московской деревне Сахарово проходят обыски. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Также эту информацию «Известиям» подтвердил старший помощник руководителя главка столичного Следственного комитета.

Отмечается, что к обыскам приступили в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (ст.159 УК РФ).

Утром 3 сентября Telegram-канал Baza сообщил, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин созвал срочное совещание с главами региональных следственных управлений, которое будет посвящено высокому уровню преступности среди мигрантов.

Отмечалось, что среди прочего регионы должны были доложить главе СК о работе с преступлениями, совершенными мигрантами, а также о работе с задержанными по их отправке в зону специальной военной операции (СВО).

Ранее Бастрыкин рассказал, сколько мигрантов отправили на СВО.