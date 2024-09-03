Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США мужчина поверил рекламе и выиграл в лотерее крупную сумму

UPI: житель США выиграл в лотерее $50 тысяч благодаря рекламе

close
Shutterstock

Житель американского штата Мэриленд поверил рекламе по телевизору и выиграл в лотерее $50 тыс. (4,6 млн рублей по текущему курсу). Об этом написало издание UPI.

Сам счастливчик рассказал журналистам, что реклама привлекла его внимание, когда он смотрел футбол. Он резюмировал свое желание рискнуть тем, что у него будто сам день «шел как надо». В итоге он увидел привлекательную рекламу и решил сыграть.

Мужчина узнал о своем выигрыше благодаря другу. Тот прислал ему выигрышную комбинацию, и герой истории увидел, что все числа совпадают с его билетом. Американец не спешит тратить выигрыш — он решил сохранить деньги в качестве сбережений.

До этого американец выиграл похожую сумму, указав в билете числа, связанные с его питомцем. Житель Огайо решил поучаствовать в лотерее и выбрал комбинацию, руководствуясь номером лицензии на свою овчарку. В некоторых штатах это – необходимый документ для того, чтобы завести животное.

В день розыгрыша американец смотрел передачу и, когда по телевизору объявили его комбинацию, он удивился этому.

Ранее житель российского региона выиграл 607 миллионов рублей в лотерее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами