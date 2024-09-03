В США мужчина поверил рекламе и выиграл в лотерее крупную сумму

Житель американского штата Мэриленд поверил рекламе по телевизору и выиграл в лотерее $50 тыс. (4,6 млн рублей по текущему курсу). Об этом написало издание UPI.

Сам счастливчик рассказал журналистам, что реклама привлекла его внимание, когда он смотрел футбол. Он резюмировал свое желание рискнуть тем, что у него будто сам день «шел как надо». В итоге он увидел привлекательную рекламу и решил сыграть.

Мужчина узнал о своем выигрыше благодаря другу. Тот прислал ему выигрышную комбинацию, и герой истории увидел, что все числа совпадают с его билетом. Американец не спешит тратить выигрыш — он решил сохранить деньги в качестве сбережений.

До этого американец выиграл похожую сумму, указав в билете числа, связанные с его питомцем. Житель Огайо решил поучаствовать в лотерее и выбрал комбинацию, руководствуясь номером лицензии на свою овчарку. В некоторых штатах это – необходимый документ для того, чтобы завести животное.

В день розыгрыша американец смотрел передачу и, когда по телевизору объявили его комбинацию, он удивился этому.

Ранее житель российского региона выиграл 607 миллионов рублей в лотерее.