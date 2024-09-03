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Врач рассказала, какие орехи являются самыми полезными

Врач Сюракшина: кедровые орехи являются самыми полезными

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Виталий Аньков/РИА Новости

Самыми полезными орехами являются кедровые, потому что в них содержится большое количество витаминов. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт Роскачества, диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Сюракшина.

По ее словам, в целом в составе любых орехов есть микро-, макроэлементы, витамины B1, B6, B12, PP, C, а также ресвератрол. При этом она предупредила, что злоупотреблять орехами опасно для здоровья, поэтому их нужно есть ограниченными порциями.

«Порция — где-то грамм 200, даже 100-150, я бы сказала, обычным людям, потому что дальше это будет нагрузка на ЖКТ и на печень. В ограниченных количествах, не до фанатизма, потому что если много есть орехов, то проблемы с ЖКТ мы точно получим от них», — сказала Сюракшина.

Врач-эндокринолог, терапевт сети «Клиника Фомина» в Уфе Арина Разагатова до этого рассказала «Газете.Ru», что регулярное употребление орехов макадамии и кешью помогает снизить уровень холестерина. Также орехи могут улучшить состояние кожи и похудеть. По ее словам, исследование показало, что добавление кешью в рацион помогает потерять больше жира и сильнее увеличить мышечную массу по сравнению с той же диетой без кешью.

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