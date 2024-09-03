Появились подробности инцидента с пропавшим с радаров вертолетом Ми-8

Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка по факту происшествия с вертолетом Ми-8, который пропал с радаров на границе с Бурятией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, 3 сентября, около 14:30 (9:30 мск), через 26 минут после вылета из города Иркутск была утеряна связь с вертолетом Ми-8 авиакомпании «Баргузин».

Отмечается, что вертолет совершил жесткую посадку в восьми километрах от поселка Раздолье Усольского района Иркутской области. Экипаж выполнял санитарный рейс по маршруту Иркутск — Орлик, на борту находилось четыре члена экипажа и два медицинских работника. Двое пассажиров получили телесные повреждения.

1 сентября на Камчатке в районе горного массива Вачкажец нашли обломки другого вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро», который пропал с радаров 31 августа. Изначально на месте крушения обнаружили тела 17 человек. В вертолете летел финдиректор РФС, а также основатели сообщества туроператоров «Большая страна». Всего на борту находились 22 человека, их тела были обнаружены спасателями.

Ранее на Камчатке раскрылиgazeta.ru/social/news/2024/09/03/23836963.shtml проверку компании, чей Ми-8 потерпел крушение.