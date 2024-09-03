Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились подробности инцидента с пропавшим с радаров вертолетом Ми-8

Два человека пострадали в результате жесткой посадки Ми-8 в Иркутской области

close
«Вертолеты России»

Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка по факту происшествия с вертолетом Ми-8, который пропал с радаров на границе с Бурятией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, 3 сентября, около 14:30 (9:30 мск), через 26 минут после вылета из города Иркутск была утеряна связь с вертолетом Ми-8 авиакомпании «Баргузин».

Отмечается, что вертолет совершил жесткую посадку в восьми километрах от поселка Раздолье Усольского района Иркутской области. Экипаж выполнял санитарный рейс по маршруту Иркутск — Орлик, на борту находилось четыре члена экипажа и два медицинских работника. Двое пассажиров получили телесные повреждения.

1 сентября на Камчатке в районе горного массива Вачкажец нашли обломки другого вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро», который пропал с радаров 31 августа. Изначально на месте крушения обнаружили тела 17 человек. В вертолете летел финдиректор РФС, а также основатели сообщества туроператоров «Большая страна». Всего на борту находились 22 человека, их тела были обнаружены спасателями.

Ранее на Камчатке раскрылиgazeta.ru/social/news/2024/09/03/23836963.shtml проверку компании, чей Ми-8 потерпел крушение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами