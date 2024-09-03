Ленобласть помогла отреставрировать памятник в Улан-Баторе

В сентябре на холме Зайсан-Толгой в Монголии откроется восстановленный при поддержке Ленинградской области мемориальный комплекс в честь победы советских и монгольских войск над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, сообщает пресс-служба губернатора Ленинградской области.

Долгое время монумент был в плачевном состоянии, но во время рабочего визита в Монголию делегации Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко принял решение выделить средства на реставрацию памятника. На сегодняшний день специалисты из Ленобласти помогли восстановить мозаику и скульптурные композиции, танк Т-34, обновили освещение и лестницы.

В ближайшее время на мемориале отремонтируют ступени нижней части лестницы.

Мемориальный комплекс открыли в 1979 году в честь поддержки Красной Армией монгольской Народной революции и 40-й годовщины советско-монгольской победы при Халхин-Голе.

Напомним, в 2024 году отмечается 85-летие победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол.