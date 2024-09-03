Эстонские пограничники сорвали поездку западных журналистов в Донбасс. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил финский репортер Кости Хейсканен. По его словам, местная погранслужба пропускала через КПП только по пять-десять человек, а затем и вовсе закрыла мост на четыре часа раньше положенного срока.

Журналист также отметил, что многие вынуждены ждать 72 часа, несмотря на то, что записывались за месяц до запланированной даты перехода границы.

«То бишь пакости для всех, кто хочет поехать в Россию, делаются постоянно. И надо сказать, что это делается по наводке Соединенных Штатов», — сказал Хейсканен.

Он добавил, что нередко эстонские пограничники придираются к мелким погрешностям в документах, чтобы люди не могли въехать в РФ.

До этого Хейсканен говорил, что многие граждане на Западе давно ждали указа президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Он обратил внимание, что люди из Европы массово устремились в РФ.

«Из западных стран, из Финляндии, из Скандинавии, из Прибалтики, люди просто бегут. Берут самое необходимое и уезжают на своих машинах. Потому что там фашизм проснулся везде», — рассказал репортер.

Ранее итальянский журналист заявил, что простые европейцы поддерживают Россию.