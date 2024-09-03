Названы правила, которые защитят от нового вида мошенничества в школьных чатах

При появлении просьб перевести деньги в школьном чате важно позвонить человеку и подтвердить запрос, чтобы защититься от мошенников. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

«Если в чате директор школы, классный руководитель или кто-то еще попросил денег, не поленитесь, позвоните и спросите, действительно ли это его просьба. Другого способа защиты от этого вида мошенничества нет. Звоните по обычной сотовой связи. Но с городского на городской еще лучше. Там точно нет никаких доступов к аккаунтам», — отметил эксперт.

Чтобы защитить свой аккаунт от взлома, он рекомендует устанавливать антивирус. Помимо этого, лучше стараться не переходить по ссылкам, потому что они могут вести на вредоносное программное обеспечение, предупредил Власов.

Директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов до этого говорил, что мошенники могут создавать поддельные интернет-магазины школьных принадлежностей, которые продаются по очень низким ценам. По его словам, после оплаты товаров в таких магазинах они могут не доставляться или прийти в ненадлежащем качестве.

Ранее россиянам посоветовали не грубить в разговоре с телефонными мошенниками.