В России пропал вертолет Ми-8

Вылетевший из Иркутска вертолет Ми-8 перестал выходить на связь на границе с Бурятией, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Об этом сообщило Восточного межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета в Telegram-канале.

По предварительным данным, 3 сентября была утеряна связь на границе Бурятии с Иркутской областью с вертолетом, который следовал по маршруту «Иркутск – Орлик».

Следователями Восточного МСУТ СК России проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Информация о числе людей, которые находятся на борту воздушного судна, уточняется.

31 августа на Камчатке пропал туристический вертолет, на борту которого было 22 человека, в том числе финдиректор РФС и основатели сообщества туроператоров «Большая страна». Его обломки нашли 1 сентября. Причиной аварии, предварительно, стала ошибка пилотов.

Ранее на Камчатке начали проверку компании, чей Ми-8 потерпел крушение.