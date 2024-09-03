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Россиянам объяснили, чем грозит просрочка платежей по ипотеке

Специалист Бархота: просрочка платежей по ипотеке грозит начислением пеней

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Россиянам, которые не внесут платеж по ипотеке, столкнутся с начислением пеней и ухудшением кредитной истории. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

По его словам, размер пени зависит от условий договора, минимально он составит 0,1% от ежемесячного платежа за каждый день задолженности. Ухудшение кредитной истории может привести к тому, что банк не будет одобрять последующие займы, уточнил эксперт.

«Банк не вправе изымать единственную квартиру, но могут появиться другие варианты урегулирования ситуации: например, обязать должника реализовать иное имущество или расширить пул созаемщиков для снижения финансовой нагрузки. В случае банкротства должника оплату квартиры все же придется произвести за счет указанных инструментов», — добавил специалист.

В случае возникновения трудностей с внесением платежа за ипотеку он советует обратиться в банк с просьбой провести реструктуризацию долга, чтобы снизить сумму ежемесячного платежа. При этом финансовая организация может и отказать клиенту, предупредил Бархота.

Статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ) до этого показала, что доля отказов россиянам в ипотеке по итогам июля достигла 57%, что является максимальным показателем с начала 2024 года. Снижение уровня одобрений фиксируется как на первичном, так и на вторичном рынках, отмечают аналитики.

Ранее в Госдуме заявили, что новая программа льготной ипотеки будет целевой.

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