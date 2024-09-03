В деле о вымогательстве денег у бойца СВО в Приморье могут появиться новые фигуранты

В деле о вымогательстве денег у ветерана специальной военной операции (СВО) в Приморском крае могут появиться новые фигуранты. Об этом написало РИА Новости.

По данным агентства, 21-летний боец СВО Никита Носов лишился на фронте руки. За это ему выплатили 3 млн рублей, о которых узнали злоумышленники. Сначала «местные цыгане», потребовали от него 250 тысяч рублей, угрожая якобы знакомством с судьей, а затем некий Рауф Хубалиев пообещал вернуть деньги, но забрал еще 150 тыс. рублей и скрылся.

Как именно у ветерана СВО требовали деньги, не уточили.

Журналистка Анна Шарипова в начале сентября опубликовала в своем Telegram-канале видео 21-летнего мужчины — в нем он рассказал, что после возвращения с СВО начал получать выплаты, которыми заинтересовались «местные бандиты».

По словам бойца, он обратился в местный СК и полицию, однако силовики отказались вести расследование. В полицейском отделении заявление военного якобы разорвали у него на глазах. Тогда он обратился к главе Следственного комитета, — Носов утверждает, что в деле есть и другие пострадавшие.

Мужчина отправил видео родственникам и пропал. Спустя несколько часов его нашли без сознания — он пытался покончить с собой. Ветерана доставили живым в больницу в тяжелом состоянии. После этого в Приморье начали проверку по делу о вымогательстве. Глава СК Александр Бастрыкин взял дело под контроль.

Ранее неизвестные избили участника СВО в Санкт-Петербурге.