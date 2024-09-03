Ветеринар рассказала, каким собакам нужно устанавливать брекеты

Брекет-системы нужно устанавливать собакам, которые родились с патологиями челюсти или повредили ее. Об этом «Москве 24» рассказала ветеринарный врач-стоматолог государственной ветклиники Коптево, кандидат ветеринарных наук Лидия Перышкина.

По ее словам, врожденные проблемы с прикусом наиболее часто встречаются у собак крупных пород, например, овчарок и доберманов. Брекеты же помогают вернуть их зубы в нормальное положение. Процедуру также проводят при травмах, чаще всего — собакам, которые участвуют в выставках, добавила ветеринар.

Она уточнила, что установить брекеты собакам маленьких пород можно в среднем за 30 тыс. рублей, крупных пород — 40–50 тыс. рублей. Более бюджетным вариантом коррекции прикуса является установка пружинно-каркасных или металлоконструкций.

«Вторые крепятся на композитный материал наподобие твердеющей пломбы, после чего выполняется установка специальной проволоки, дуги, которая тоже выравнивает зуб», — объяснила Перышкина.

Британские ученые из Королевского ветеринарного колледжа до этого выяснили, действительно ли гибридные породы собак обладают лучшим здоровьем по сравнению с чистокровными сородичами. Оказалось, что у гибридных пород и их чистокровных прародителей показателя здоровья совпадали в 87% случаев.

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