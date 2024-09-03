Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ветеринар рассказала, каким собакам нужно устанавливать брекеты

Ветеринар Перышкина: собакам с патологиями челюсти нужно устанавливать брекеты

close
Depositphotos

Брекет-системы нужно устанавливать собакам, которые родились с патологиями челюсти или повредили ее. Об этом «Москве 24» рассказала ветеринарный врач-стоматолог государственной ветклиники Коптево, кандидат ветеринарных наук Лидия Перышкина.

По ее словам, врожденные проблемы с прикусом наиболее часто встречаются у собак крупных пород, например, овчарок и доберманов. Брекеты же помогают вернуть их зубы в нормальное положение. Процедуру также проводят при травмах, чаще всего — собакам, которые участвуют в выставках, добавила ветеринар.

Она уточнила, что установить брекеты собакам маленьких пород можно в среднем за 30 тыс. рублей, крупных пород — 40–50 тыс. рублей. Более бюджетным вариантом коррекции прикуса является установка пружинно-каркасных или металлоконструкций.

«Вторые крепятся на композитный материал наподобие твердеющей пломбы, после чего выполняется установка специальной проволоки, дуги, которая тоже выравнивает зуб», — объяснила Перышкина.

Британские ученые из Королевского ветеринарного колледжа до этого выяснили, действительно ли гибридные породы собак обладают лучшим здоровьем по сравнению с чистокровными сородичами. Оказалось, что у гибридных пород и их чистокровных прародителей показателя здоровья совпадали в 87% случаев.

Ранее собаководам рассказали, можно ли носить питомца в слинге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами