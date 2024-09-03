Швеция законодательно запретит телевизор и телефоны детям до двух лет

В Швеции считают, что детям до двух лет вообще не следует смотреть на экраны гаджетов, сообщает AFP со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения страны.

Министр здравоохранения Якоб Форссмед считает, что смартфоны «слишком долго» были разрешены для детей и проникли во все сферы жизни. По его словам, шведские подростки проводят перед экранами в среднем шесть с половиной часов в день. Форссмед заметил, что зависимость детей от гаджетов влияет на качество сна, а также не оставляет достаточно времени для общения и физической активности.

В новых рекомендациях говорится, что дети в возрасте от двух до пяти лет должны проводить перед экраном не более одного часа в день, а дети в возрасте от шести до 12 лет — не более двух. Подросткам в возрасте от 13 до 18 лет следует ограничиться двумя-тремя часами в день. При этом детей, которым еще не исполнилось двух лет, следует полностью оградить от цифровых медиа и телевидения. В шведском минздраве также рекомендовали детям не пользоваться экранами перед сном и убирать на ночь телефоны и планшеты из спальни.

Как сообщается, до этого в правительство Швеции уже заявляло, что рассматривает возможность полного запрета на использование смартфонов в начальных школах.

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