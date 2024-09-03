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Участнику попытки высадки украинского десанта в Крыму вынесли приговор

Участника попытки высадки десанта ВСУ в Крыму приговорили к 20 годам колонии

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Shutterstock

Южный окружной военный суд приговорил Александра Любаса к 20 годам колонии строгого режима за попытку высадки в составе украинского десанта на побережье Крыма и нападения на российских военных. Об этом сообщает ТАСС.

В суде заявили, что мужчина добровольно вступил «в организованную группу» для совершения высадки на территории Черноморского района республики, где планировалось установить украинский флаг, зафиксировав это с помощью фото и видео съемки, и напасть на военнослужащих ВС РФ.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме», — сказал агентству представитель суда.

В июне Следственный комитет России сообщал, что направил в суд почти 300 уголовных дел в отношении 458 военнослужащих ВСУ. По результатам их рассмотрения вынесено 250 приговоров, пожизненные сроки лишения свободы назначены 32 подсудимым.

Ранее ФСБ задержала граждан Колумбии по подозрению в участии в боях на стороне ВСУ.

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