Участнику попытки высадки украинского десанта в Крыму вынесли приговор

Южный окружной военный суд приговорил Александра Любаса к 20 годам колонии строгого режима за попытку высадки в составе украинского десанта на побережье Крыма и нападения на российских военных. Об этом сообщает ТАСС.

В суде заявили, что мужчина добровольно вступил «в организованную группу» для совершения высадки на территории Черноморского района республики, где планировалось установить украинский флаг, зафиксировав это с помощью фото и видео съемки, и напасть на военнослужащих ВС РФ.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме», — сказал агентству представитель суда.

В июне Следственный комитет России сообщал, что направил в суд почти 300 уголовных дел в отношении 458 военнослужащих ВСУ. По результатам их рассмотрения вынесено 250 приговоров, пожизненные сроки лишения свободы назначены 32 подсудимым.

Ранее ФСБ задержала граждан Колумбии по подозрению в участии в боях на стороне ВСУ.