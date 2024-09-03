Эксперты назвали молодежи главные способы правильно выбрать успешную профессию

Подросткам важно вовремя определиться со своей будущей профессией, чтобы построить успешную карьеру. Хорошо в этом помогают профориентация и стажировки, рассказала RT карьерный эксперт передвижной «лаборатории» для профориентации и развития карьеры «Профитрак» центра «Профессии будущего» Виктория Хуторская.

Сегодня многие компании будут рады пригласить для ознакомления с процессами работы молодых людей, так как они заинтересованы в привлечении активных, только начинающих профессиональный путь работника, отметила эксперт и посоветовала при каких-то сомнениях сходить на такую экскурсию.

Стажировка – это еще эффективный метод начать карьеру мечту и получить реальный практический опыт в конкретной сфере, считает Хуторская.

«Сегодня стажировки становятся более востребованными и среди работодателей. За последнее время их количество только в Москве увеличилось на 20%, а значит, у подростков появилось больше возможностей для погружения в востребованные профессии», — подчеркнула карьерный эксперт.

Также она порекомендовала не отказываться от профориентационных тестов, подчеркнув, что они зачастую помогают выбрать наиболее интересную для конкретного человека сферу деятельности. Таких тестов довольно много, но самыми эффективными считаются большие опросники. Изучать результаты лучше всего с опытными людьми, которые специализируются на профориентации, заключила Хуторская.

Напомним, большая часть россиян считают прохождение профориентации полезной для построения успешной карьеры и выбора хорошей профессии. Многие проходят такие тесты ради личностного и профессионального роста профориентацию, а другие хотят выявить склонность к той или иной профессии.

Ранее сообщалось, что в школах Подмосковья введут стандарт профориентации.