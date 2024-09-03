Петербуржец разгромил мобильный пункт вакцинации, когда ему отказались делать прививку

В Санкт-Петербурге ищут мужчину, который разбил окно машины скорой помощи после отказа в вакцинации, сообщает 78.ru.

По данным издания, инцидент произошел накануне вечером возле станции метро «Академическая». Прохожий шел мимо и увидел на улице мобильный пункт бесплатной вакцинации от гриппа.

Мужчина, явно находившийся в состоянии опьянения, потребовал, чтобы медики сделали ему прививку от сезонного заболевания. Однако медсестра отказалась сделать вакцину, так как поняла, что пациент нетрезв.

Это разозлило петербуржца, после чего он достал из урны несколько пустых бутылок и стал кидаться ими. Он удалился только после того, как разбил лобовое стекло автомобиля.

Дебошира ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее россиянин напал на полицейского и пытался избить монтировкой фельдшера скорой помощи.