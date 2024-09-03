Жителя Югры отправили в колонию по обвинению в финансировании терроризма

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Асламека Габитова по обвинению в финансировании терроризма. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на РУФСБ по Тюменской области.

Суд признал мужчину виновным в организации незаконного вооруженного формирования и содействии террористической деятельности.

По данным ФСБ РФ, Габитов переводил деньги террористической организации.

Приговор суда вступил в законную силу.

В августе сообщалось, что ФСБ задержала жителя Оренбурга, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в публичных призывах к осуществлению терактов. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет»).

Ранее жителя Омска приговорили к 16 годам колонии за организацию террористического сообщества.