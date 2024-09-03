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Россияне рассказали, как начальство чаще всего портит им настроение

RT: 12% россиян пожаловались, что им каждый день портит настроение начальство

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Shutterstock

У небольшого количества россиян ежедневно портится настроение из-за начальства – об этом заявили лишь 12% участников соответствующего опроса. Большинство из них (53%) назвали главной причиной неумение руководства планировать задачи, передает RT результаты исследования.

На еженедельную порчу настроения из-за руководства пожаловались 11% респондентов, на то, что это происходит несколько раз в месяц, – 22%. Еще у 20% подобные ситуации возникают несколько раз в год.

Среди частных причин опрошенные также называли перекладывание на них ответственности (43%) и необоснованную критику (35%). Многие отмечали, что такие ситуации происходят из-за сумбурного поведения начальства (34%), криков или частой смены руководства.

Кроме того, подчиненные сообщали о пассивной агрессии руководства (18%) и пессимизме (10%).

О том, что начальство никогда не портит настроение подчиненным, сообщил каждый третий респондент (31%).

Исследование сервиса «Работа.ру» подготовлено на основе опроса более 3,5 тыс. российских работников со всей страны.

До этого россияне также рассказали, что в начальстве их больше всего раздражают такие качества, как высокомерие, лживость, грубость, предвзятость, жадность и равнодушие. При этом россияне считают главными положительными качествами начальника отмечание потенциала людей, хорошие коммуникативные навыки и уверенное принятие решений.

Ранее стало известно, сколько россиян скрывают от начальства подработку.

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