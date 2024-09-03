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В Госдуме призвали приглашать многодетных родителей на уроки семьеведения

Депутат ГД Останина: многодетные родители должны посещать уроки семьеведения

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Depositphotos

Многодетных родителей необходимо привлекать к урокам семьеведения, которые в этом году будут проходить в российских школах, считает глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Для детей знакомство с их опытом будет интересно, пояснила она в беседе с RT.

Депутат напомнила, что, согласно данным Минпросвещения, уроки семьеведения уже проходят в школах 68 регионов в качестве дополнительных занятий. Для успешного внедрения предмета в остальные образовательные учреждения необходимо разработать единый учебник, а также – подготовить профессиональные кадры, считает парламентарий.

«Мне это вообще мыслится как приглашение успешных родителей многодетных семей, я думаю, что это будет интересно», — отметила Останина, добавив, что «философия семьи» должна изучаться детьми с детского сада.

Напомним, в Минпросвещения сообщили, что в школьный курс семьеведения войдут почти два десятка тем, в том числе семейные ценности и традиции, семейный климат, гиперопека, поиск спутника жизни, семейный бюджет и другие.

Ранее в Госдуме связали уроки семьеведения с репродуктивным здоровьем подростков.

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