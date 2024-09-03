Брат Дурова Николай имеет гражданство Сент-Китс и Невис

Николай Дуров, брат задержанного во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, имеет гражданство Сент-Китс и Невис. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Позже стало известно, что у него есть гражданство нескольких стран — России, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.

По словам источника, Николай также имеет гражданство Сент-Китс и Невис. В настоящее время о местонахождении Николая не сообщается.

Накануне в прокуратуре Парижа сообщили, что расследование против Павла Дурова может продлиться несколько месяцев.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил задержание предпринимателя тем, что он проявил слишком много свободы и не прислушивался к западным советам про модерацию мессенджера.

Бизнесмена обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Миллиардер взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Ранее стало известно, что Дуров многие годы не навещал пожилого отца в Петербурге.