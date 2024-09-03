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В Красноярске конфликт подростков и недовольного их внешним видом мужчины попал на видео

В Красноярске мужчина напал на подростков из-за их внешнего вида

В Красноярске мужчина избил подростков, внешний вид которых ему не понравился, пишет «Борус».

По данным Telegram-канала, конфликт между группой подростков и агрессивным незнакомцем произошел накануне на улице Воронова. Очевидцы утверждают, что мужчина был «под чем-то», предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На кадрах с места событий видно, что неадекватный горожанин кричит матом на школьников и наотмашь бьет юношу по голове. Сообщается, что мужчину вывела из себя прическа одного из подростков. В итоге он, по словам свидетелей, пнул девочку и выбил зуб молодому человеку.

В полиции края сообщили, что 26-летний красноярец, причинивший побои 16-летнему подростку, уже задержан. Пострадавший был направлен на медосвидетельствование, где определят степень тяжести полученных им травм.

На нападавшего составили протокол за мелкое хулиганство и собрали материл по статье «Побои». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Новосибирске мужчина напал на молодого учителя, внешний вид которого ему не понравился.

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