В Екатеринбурге из-за конфликта матери и сына во дворе дома произошла поножовщина

В Екатеринбурге между матерью и сыном произошел конфликт, закончившийся поножовщиной. Видео потасовки публикует Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел вечером 2 сентября во дворе дома на улице Евгения Савкова. По словам очевидцев, сначала около детской площадки поругались мать и сын, а когда за молодого человека заступился отец, женщина ранила его ножом. На место прибыли медики и полицейские, но к тому моменту нападавшая уже скрылась.

Раненый екатеринбуржец от госпитализации отказался, однако его сын заявил, что будет писать на мать заявление. При этом, судя по записям камеры видеонаблюдения, за несколько минут до описанных событий молодой человек толкал и грубо удерживал женщину, всячески пытаясь помешать ей зайти в дом. Местные также говорят, что сын оскорблял мать перед тем, как она применила нож.

В пресс-службе городского УМВД сообщили E1.ru, что к настоящему времени участники инцидента установлены, полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении дела.

Ранее мать школьника едва не подралась с отцом его одноклассника из-за конфликта их детей.