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В Забайкальском крае шесть вагонов сошли с рельсов

Прокуратура: шесть вагонов с углем сошли с рельсов на станции Шахтерская

Шесть вагонов с углем сошли с рельсов на станции Шахтерская в Забайкальском крае. Об этом сообщила Восточно-сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным ведомства, 3 сентября около 9:00 по местному времени (3:00 мск) на путях необщего пользования, примыкающих к станции Шахтерская Забайкальской железной дороги, сошли шесть вагонов грузового поезда, груженых углем.

При этом движение поездов не приостанавливали. Также в инциденте никто не пострадал. На месте инцидента ведут восстановительные работы.

Борзинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения техники безопасности при движении и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований сотрудники ведомства примут меры прокурорского реагирования.

В конце июля в Волгоградской области после столкновения с «КамАЗом» на переезде сошел с рельсов поезд КазаньАдлер. Водитель грузовика Асламбек Усматов заявил, что не понимает, как его самосвал оказался на путях. Он получил тяжелые травмы. Число пострадавших превысило 100 человек, среди них 33 ребенка.

Ранее в России захотели массово устанавливать камеры на железнодорожных переездах.

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