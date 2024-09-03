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На Камчатке начали проверку компании, чей Ми-8 потерпел крушение

Росавиация проверяет компанию «Витязь-Аэро», чей вертолет разбился на Камчатке

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МЧС России

Росавиация организовала проверку компании «Витязь-Аэро», чей вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Основное внимание будет уделено подготовке летных экипажей, а также выполнению рекомендаций, которые были даны Росавиацией и Ространснадзором после катастрофы 2021 года», — сказала заместитель начальника управления — начальник отдела расследования и профилактики авиационных событий Росавиации Кристина Бывалина.

В пресс-службе добавили, что также к проверке предприятия подключились следственные органы, транспортная прокуратура и Межгосударственный авиационный комитет (МАК). В скором времени сотрудники МАК начнут расшифровку бортовых самописцев, подчеркнули в правительстве региона.

Обломки вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро» были найдены 1 сентября в районе горного массива Вачкажец. На месте крушения обнаружили тела 17 человек. Всего на борту было 22 пассажира, по предварительным данным, никто не выжил. Причиной аварии названа ошибка пилотов.

Ранее был раскрыт размер выплат родственникам погибших в катастрофе Ми-8.

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Крушение Ми-8 на Камчатке
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