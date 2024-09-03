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В Белгороде объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Шебекино объявлена ракетная опасность

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Белгороде и Шебекино объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ — ракетная опасность», — сказано в сообщении глав региона, опубликованном в 4:36 мск.

В 4:40 мск Гладков объявил отбой ракетной опасности.

До этого губернатор сообщал, что три человека, в том числе несовершеннолетняя девочка, получили ранения в результате утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 2 сентября в Белгороде произошла серия взрывов во время сигнала о ракетной опасности. По данным агентства, звуки были разной интенсивности, а в домах дрожали стекла.

1 сентября при обстреле Белгорода ВСУ была серьезно ранена женщина с двумя маленькими детьми. Первую помощь им оказали случайные прохожие.

Ранее часть школ Белгорода закрыли из-за обстрелов ВСУ.

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