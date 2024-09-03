В Курской области объявили ракетную опасность

На всей территории Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — сказано в сообщении, опубликованном в 4:01 по мск.

2 сентября российские силы противовоздушной обороны сбили над Курской областью ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ).

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.