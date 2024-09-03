Во Владивостоке стартовал ВЭФ-2024

На острове Русском во Владивостоке открылся Восточный экономический форум (ВЭФ-2024), сообщает РИА Новости.

Форум будет работать в период с 3 по 6 сентября. Посетить его можно на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В этом году главной темой мероприятия станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Планируется, что в форуме примут участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий. В прошлом году площадку ВЭФ посетили граждане 62 стран, в том числе из США, Японии, Германии и Франции.

В первый день проведения форума для гостей подготовили ряд мероприятий. В частности, 3 сентября состоится второй международный форум «День сокола». На текущий момент уже стартовали деловые мероприятия.

До этого помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин выступит на полях ВЭФ-2024 4-5 сентября. На форуме российский лидер проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

Ранее был назван модератор пленарной сессии ВЭФ с участием Путина.