Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Владивостоке стартовал ВЭФ-2024

Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум

close

На острове Русском во Владивостоке открылся Восточный экономический форум (ВЭФ-2024), сообщает РИА Новости.

Форум будет работать в период с 3 по 6 сентября. Посетить его можно на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В этом году главной темой мероприятия станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Планируется, что в форуме примут участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий. В прошлом году площадку ВЭФ посетили граждане 62 стран, в том числе из США, Японии, Германии и Франции.

В первый день проведения форума для гостей подготовили ряд мероприятий. В частности, 3 сентября состоится второй международный форум «День сокола». На текущий момент уже стартовали деловые мероприятия.

До этого помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин выступит на полях ВЭФ-2024 4-5 сентября. На форуме российский лидер проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

Ранее был назван модератор пленарной сессии ВЭФ с участием Путина.

Все новости на тему:
ВЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами