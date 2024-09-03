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На ВЭФ торжественно открыли выставку «Улица Дальнего Востока» и «Дом сокола»

Юрий Трутнев: на «Улице Дальнего Востока» мы показываем свои мечты

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Фонд «Росконгресс»

На Восточном экономическом форуме состоялось торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока». Собравшихся гостей поприветствовал заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Он напомнил, что идея выставки, в рамках которой в одном месте будут представлены все 11 регионов Дальнего Востока, родилась 9 лет назад. Павильоны регионов размещены на побережье бухты Аякс и будут открыты для посещения с 3 по 8 сентября.

«Мы каждый год показываем здесь свои мечты, новые проекты, новые дороги и больницы, показываем то, как развивается Дальний Восток. Показываем то, о чем мы мечтаем и чего мы добиваемся», — отметил он.

В свою очередь заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко дал старт форуму «Дом сокола», традиционно проходящему в рамках ВЭФ.

«Сохранение биологического разнообразия является приоритетом для Российской Федерации. Вот уже второй год подряд по поручению правительства мы проводим на полях ВЭФ международный форум «Дом сокола». Этот проект был бы невозможен без поддержки государства», — сказал он. Аноприенко поблагодарил представителей российских регионов, экспертов и иностранных гостей, которые занимаются этой природоохранной тематикой.

Восточный экономический форум в 2024 году проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Местом его проведения традиционно стал кампус Дальневосточного федерального университета. На полях форума 4-5 сентября выступит президент России Владимир Путин.

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