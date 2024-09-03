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В Ярославле ликвидировали пожар в расселенном жилом доме

МЧС: пожарные ликвидировали пожар в центре Ярославля

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Пожарные ликвидировали пожар, который начался в расселенном жилом доме на улице Советской в Ярославле. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Огонь распространился на второй и третий этажи здания. Также пожар перекинулся на кровлю дома.

Для тушения возгорания привлекли 45 сотрудников ведомства и 14 единиц техники. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

До этого пожарные ликвидировали крупный пожар, который произошел в Антрацитовском районе Луганской народной республики. Он начался в результате возгорания сухой травы на площади 300 гектар у поселка городского типа Боково-Платово.

По данным МЧС, огонь перешел на 41 частный дом, 86 построек и автомобиль. В результате произошедшего пострадали пять человек, двое из них получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Новой Москве загорелся многоэтажный дом.

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