Пассажирский самолет экстренно сел в Ставрополье

Пассажирский самолет Airbus, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральные Воды в Ставропольском крае. Об этом «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

Также ТАСС подтвердил успешную посадку самолета в Минеральных Водах, отметив, что пассажиры смогли безопасно покинуть борт.

По информации «Интерфакса», командир экипажа запросил экстренную посадку в Минеральных Водах. Предварительные данные указывают на то, что решение было принято из-за сработавшей сигнализации о возможной неисправности

Несколько часов назад сообщалось, что пассажирский Airbus, подавший сигнал бедствия над Кисловодском, изменил курс и готовится к экстренной посадке в Минводах. Отмечалось, что командир воздушного судна запросил экстренную посадку в аэропорту города. Самолет Airbus A-321 выполняет рейс из Москвы в Сочи.

До этого пассажирский самолет Boeing 787 авиакомпании Eva Airways, выполнявший рейс Бангкок — Вена, экстренно сел в столице Азербайджана в Баку.

Ранее в США самолет приземлился на шоссе из-за неполадки и попал в ДТП.