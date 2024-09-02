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В Тверской области местные жители сообщили о работе сил ПВО и взрывах

SHOT: в Тверской области работает система ПВО

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Olga Sokolova/Global Look Press

ВСУ пытаются атаковать Тверскую область — местные жители сообщают о взрывах и работе систем ПВО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как рассказали очевидцы, громкие звуки стрельбы начали раздаваться около 23 часов на окраине Твери в микрорайоне Мигалово. До этого жители слышали характерный звук пролета БПЛА.

Власти пока не комментировали ситуацию.

В ночь на 1 сентября дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 158 украинских дронов над 15 российскими регионами. По данным Минобороны, ВСУ предприняли попытку совершить террористическую атаку на объекты в России, применив беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

Начался пожар после атаки беспилотников на Конаковский округ Тверской области, который был позже потушен.

В общей сложности в районе Конаково системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников. В результате инцидента никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее СМИ написали, что пострадавшая при атаке дрона в Саратове остается в реанимации.

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Атаки БПЛА на Россию
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