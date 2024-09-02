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В Челябинске пожаловались на «семейный подряд» магазинных воров из отца и двоих детей

В Челябинске пожаловались на отца и двоих детей, ворующих продукты в магазинах

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Телеграм-канал Агентство чрезвычайных новостей

В Челябинске сотрудники супермаркетов пожаловались на «семейный подряд» магазинных воров, состоящий из отца и двоих детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, продавцы супермаркетов города рассказали, что компания из отца и его двоих малолетних сыновей систематически воруют в магазинах продукты. Обычно они без оплаты выносят из торговых точек сыр, кофе, консервы и шампуни.

На кадрах с камеры видеонаблюдения в одном из магазинов видно, как мужчина и два мальчика прячут продукты и выносят их из супермаркета. Сообщается, что продавцы написали заявление в правоохранительные органы.

До этого вор в балаклаве взломал магазин под Нижним Новгородом, чтобы выпить и закусить колбасой. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Туве подросток забрался в магазин, украл одежду, выспался и сбежал.

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