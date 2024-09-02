На ЗАЭС отключена высоковольтная линия энергоснабжения

На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1». Об этом сообщается в Telegram-канале атомной электростанции.

В публикации отмечается, что собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ «Днепровская».

В заявлении подчеркивается, что в текущий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина на данный момент не может вернуть контроль над Запорожской АЭС военным путем.

31 августа посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник заявил, что Украина шантажирует сотрудников Запорожской АЭС, угрожая их родным и склоняя к совершению терактов. Он утверждает, что Киев вычисляет родственников тех, кто работает на АЭС, чтобы оказать на них давление или провоцировать на то, чтобы они совершили теракт, передали какую-то информацию в интересах Украины.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что гонка за обладание ядерным оружием достигла апогея.