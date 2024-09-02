Маск заявил о своих действиях по активам Бразилии в США

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал новость об аресте властями США самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает РИА Новости.

Маск подчеркнул, что если правительство Бразилии не вернет незаконно присвоенное имущество соцсети X, а также компании SpaceX, то он будет добиваться ответного ареста государственных активов.

Он выразил надежду, что президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве «понравится летать коммерческими рейсами».

До этого в минюсте США заявили, что самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро был арестован из-за нарушения законов Соединенных Штатов о санкциях.

Вечером 2 сентября стало известно, что США арестовали самолет Николаса Мадуро и переправили его во Флориду.

30 августа Верховный суд Бразилии приказал немедленно остановить работу социальной сети Х на территории страны.

29 августа ди Морайс направил Маску повестку, предписав в течение 24 часов назначить в стране нового законного представителя платформы.

Ранее соцсеть X ушла из Бразилии, обвинив власти страны в цензуре.