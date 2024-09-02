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Курьера-мигранта, пытавшегося изнасиловать заказчицу, арестовали в Москве

В Москве арестовали курьера-мигранта, пытавшегося изнасиловать заказчицу

В Москве курьера-мигранта арестовали по обвинению в попытке изнасилования девушки, которой он привез заказ. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Тушинский районный суд столицы избрал меру пресечения курьеру-иностранцу, которого обвиняют в покушении на изнасилование. Мужчину арестовали на два месяца, он пробудет под стражей до 31 октября.

Инцидент произошел, когда москвичка заказала доставку продуктов из супермаркета. Через некоторое время с ней связался курьер, который сообщил, что ждет на лестничной площадке, и за заказом пошла ее 27-летняя дочь, являющаяся инвалидом первой группы. Спустя несколько минут она забежала в комнату матери. Женщина заметила, что та напугана, и пошла проверить, где находится доставщик. Она обнаружила его в соседней комнате в возбужденном состоянии без брюк — россиянка выгнала мужчину.

Ранее московский таксист изнасиловал пассажирку в салоне автомобиля и попался силовикам.

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