Мужчина четыре месяца травил супругу наркотиками ради женитьбы на падчерице

В США 71-летний мужчина несколько месяцев травил свою супругу наркотиками, чтобы жениться на ее дочери. Об этом сообщает Fox 59.

По информации издания, супругу Альфреда Руфа несколько раз госпитализировали с головной болью, диареей, сонливостью и другими симптомами, которым не находилось объяснения. Однако когда у нее взяли анализы, выяснилось, что в ее организме находятся наркотики.

После этого женщина заявила, что муж, изменяющий ей с ее же дочерью, травил ее запрещенными веществами. Во время допроса мужчина признался, что действительно добавлял в напитки супруги различные наркотики.

От действия веществ женщина засыпала, а ее супруг тем временем уединялся с падчерицей и подругой, которую та приводила. Они также обкрадывали американку, когда та не могла этому воспрепятствовать.

Мужчина также заявил, что отравить женщину якобы предложила ее собственная дочь. По его словам, она сделала это из-за страховых выплат и планировала выйти за него замуж.

Ранее девушка попыталась отравить возлюбленную, которая не ответила ей взаимностью.