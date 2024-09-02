Неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дома в Киеве, есть пострадавший. Об этом сообщает издание «Инсайдер».

Неизвестный открыл огонь по преследовавшему его мужчине. Украинские власти пока не комментировали этот инцидент.

30 августа массовые мероприятия запретили проводить в Волынской области Украины без согласования после стрельбы возле Луцкого территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК — аналог военкомата).

В ночь на 27 августа неизвестный мужчина в Луцке открыл огонь. Как сообщали украинские СМИ, он напал на военных (предварительно, сотрудников ТЦК), несших службу на объекте.

Военные открыли ответный огонь, один из них получил ранение, при этом нападавший смог скрыться.

Отмечалось, что более 70 человек задержаны на Украине по подозрению в поджогах автомобилей военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала года.

Ранее жительница Суджи рассказала о стрельбе украинских военных по людям, «как в тире».