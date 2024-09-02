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Московский таксист изнасиловал пассажирку в салоне автомобиля и попался силовикам

В Москве таксиста обвинили в изнасиловании пассажирки в салоне автомобиля

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Depositphotos

В Москве водителя такси задержали по обвинению в изнасиловании пассажирки. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, инцидент произошел 1 сентября на улице Знаменские Садки. Водитель такси, припаркованного там, изнасиловал находившуюся в салоне пассажирку.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ и ч. 2 ст. 132 УК РФ. Подозреваемого в совершении преступления мужчину задержали и предъявили ему обвинение.

Отмечается, что причастность задержанного к изнасилованию пассажирки подтверждается проведенными следственными действиями и материалами уголовного дела. Следствие в ближайшее время намерено просить о заключении фигуранта под стражу.

До этого неизвестный ворвался в квартиру россиянки и изнасиловал ее. Мужчина представился оценщиком службы курьерских заказов, проник в жилище и совершил преступление в отношении девушки.

Ранее в Петербурге юноша изнасиловал школьницу, которая пришла в гости к подруге.

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