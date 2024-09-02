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В Росавиации рассказали о ситуации с расписанием турецкого перевозчика

Turkish Airlines близка к восстановлению расписания своих рейсов в сообщении с РФ

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Travel Faery/Shutterstock

В Росавиации заявили, что авиакомпания Turkish Airlines близка к восстановлению расписания своих рейсов в сообщении с Российской Федерацией. Об этом сообщает РИА Новости.

В Росавиации подчеркнули, что специалисты ведомства продолжают мониторить ситуацию с рейсами турецкого перевозчика.

В заявлении добавили, что пассажиров ранее задержанных рейсов обеспечили услугами в рамках российских федеральных авиационных правил.

До этого сообщалось, что в аэропорту Внуково застряли российские туристы, столкнувшиеся с задержками рейсов турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines.

По словам одной из пассажирок, туроператор также отказался от помощи, призывая все решать с авиакомпанией, хотя речь идет о чартерном рейсе.

Накануне стало известно, что более 150 российских туристов застряли в аэропорту турецкой Антальи, так как Turkish Airlines перенесли вылет на 15 часов без объяснения причин. Из-за переноса рейса многие опоздали на стыковочные рейсы, а сотрудники туристической компании, у которой они оформляли путевки, не отвечают на их звонки и сообщения.

Ранее были раскрыты причины задержки рейса Анталья – Москва.

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