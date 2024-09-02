У задержанного генерала Муминджанова нашли недвижимость на 120 млн рублей

Генерал-майор Валерий Муминджанов, задержанный по обвинению во взяточничестве, вместе с членами семьи владеет многочисленными объектами недвижимости в Москве и Воронеже. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России.

Стоимость объектов недвижимости оценивается в более чем 120 миллионов рублей, законность их приобретения проверяется.

Против заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

О задержании генерала и предъявлении ему обвинений стало известно 2 сентября. По версии следствия, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, Муминджанов заключил с подрядчиками договоры на поставку в войска обмундирования на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он, как считают правоохранители, получил взятку в размере более 20 млн рублей.

Ранее сообщалось о богатстве сына задержанного генерала Минобороны Муминджанова.