Дети, пострадавшие при обстреле Белгорода, доставлены в Москву

Трое детей, пострадавших при обстреле Белгорода, доставлены в детскую клиническую больницу Минздрава в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что мальчики в возрасте двух и семи лет доставлены в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ Минздрава России. Они получили тяжелые минно-взрывные травмы с поражением органов брюшной полости и конечностей. Еще один ребенок получил минно-взрывную травму нижних конечностей.

Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ вечером 30 августа. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, украинские военные атаковали город при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire.

В результате пострадали 46 человек, включая семерых детей. Еще пять жителей спасти не удалось.

Военный обозреватель Влад Шлепченко заявил, что ВСУ бьют по Белгороду исключительно ради насилия.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия вернет нормальную жизнь в приграничье.