Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали на Тайване

Землетрясение магнитудой 5,5 случилось у восточного побережья острова Тайвань. Об этом со ссылкой на Центральное бюро погоды острова сообщает РИА Новости.

По информации агентства, сейсмособытие зафиксировали в районе прибрежной зоны уезда Хуалянь. Эпицентр подземных толчков располагался на глубине в 23,9 километра.

Информации о разрушениях или пострадавших в результате произошедшего не поступало. Отмечается, что землетрясения в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других местах острова.

До этого вблизи берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2. Толчок силой до пяти баллов ощущали местные жители в Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске и ряде населенных пунктов Елизовского района. Никто не пострадал, угроза цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение произошло в 33 километрах от Сочи.