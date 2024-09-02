Инцидент с легкомоторным самолетом произошел в аэропорту Варшавы

Варшавский аэропорт имени Шопена принимает и отправляет самолеты только на одной взлетно-посадочной полосе из-за аварии легкомоторного самолета. Об этом сообщает РИА Новости.

В аэропорту подчеркнули, что инцидент произошел в рамках учебного упражнения легкого гражданского самолета (Aero AT-3), во время которого самолет приземляется и, не сходя с взлетно-посадочной полосы, сразу взлетает.

В заявлении отмечается, что самолет получил повреждения, однако ни один из двух находившихся на борту человек не пострадал.

До этого в Ленинградской области начинающий пилот не справился с управлением и посадил самолет на крышу.

Авария при посадке легкомоторного самолета произошла 17 августа на аэродроме в деревне Гостилицы Ломоносовского района.

Перевернувшееся воздушное судно Cessna 172 принадлежит авиационному учебному центру по подготовке частных пилотов.

Накануне вечером пилот после тренировочного полета зацепил крылом землю. Затем самолет ударился о нее носовой частью и опрокинулся, но повреждений не получил.

Ранее пилот легкомоторного самолета не справился с управлением и сбил пенсионерку на велосипеде.