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Красноярец украл более 40 млн рублей из сейфа автотранспортного предприятия и зарыл в лесу

В Красноярске мужчина похитил 40 млн рублей из сейфа предприятия

Сотрудники полиции Красноярска задержали местного жителя, который похитил из сейфа автотранспортного предприятия 40 млн рублей и спрятал украденное в лесу. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, мужчина забрался в административное здание через окно, он сумел вскрыть сейф и похитить из него около 40 млн рублей в валюте. Личность подозреваемого удалось оперативно установить, его задержали в арендованной квартире.

Подозреваемый в краже спрятал деньги в лесу, в ходе следственных действий он показал тайник, в котором обнаружили большую часть похищенного. В отношении красноярца возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Москве сотрудница частной компании вместе с мужем похитила из офиса фирмы 91 млн рублей. Женщина взяла ключи от сейфа и передала их своему супругу. Семейная пара проникла в помещение. Супруги планировали забрать деньги и скрыться, однако вскрыть сейф не смогли. Тогда злоумышленники положили его в чемодан и вынесли из помещения вместе с находящимися там деньгами. 27-летнего грабителя и его 25-летнюю жену задержали, закрытый сейф с деньгами нашли в квартире супругов.

Ранее четверо воров вынесли из квартиры три сейфа с драгоценностями на €300 тысяч.

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