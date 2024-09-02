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Москвичам назвали причины аномальной жары

Синоптик Ильин: аномальная жара в Москве связана с антициклоном

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Аномальная жара в начале сентября в Москве связана с влиянием антициклона. Об этом синоптик Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве».

Антициклон и ведущие потоки приносят с западных районов Центральной Азии прогретый воздух, объяснил специалист. Сообщается, что 3 сентября в Москве температура воздуха будет +26–28°С, 4 сентября — 24–26°С.

Со среды центр антициклона, который в настоящее время находится на севере, опустится южнее, отметил специалист.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что с середины этой недели в Москве сохранится теплая погода. Затем к столичному региону приблизится более прохладный антициклон, а после этого жителей ждет бабье лето, которое на самом деле еще не началось.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что практически во всех регионах России в августе были зафиксированы температурные аномалии, отмечалось превышение нормы в течение месяца.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах России ожидаются жара и ливни.

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