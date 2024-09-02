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Опрос: заводы чаще офисов дают работникам выходной на 1 сентября

В России заводы дают работникам выходной на 1 сентября чаще офисов

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Заводы чаще дают своим работникам выходной на День знаний, чем офисы. Таковы результаты исследования, проведенного информационным порталом Life. Согласно опросу, чаще всего отгулы предоставляют жителям Новгородской, Кировской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга.

«Сейчас сын младший пошел уже в шестой класс. Но с первого класса по четвертый (включительно) мне предоставляли даже не отгул, а один день оплачиваемого отпуска», — рассказал сотрудник одного из предприятий Кирова.

Среди опрошенных оказалось немало офисных сотрудников, пытавшихся взять отгул на День знаний, чтобы проводить ребенка в школу. Однако большинство из них получило отказ.

По результатам исследования, исключения чаще всего делались для работников сфер логистики и бухгалтерского учета.

В этом году школы открыли учебный сезон 2 сентября, так как 1 сентября выпало на воскресенье. В образовательные учреждения отправились около 26,8 млн школьников и студентов. В этом году 1,8 млн детей — первоклассники. Согласно опросам, их родители потратили около 54 тыс. рублей на подготовку ребенка к школе.

С этого учебного года школьники в обязательном порядке будут изучать предметы «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины». А историю — от формирования Руси до СВО — теперь будут учить по единым государственным учебникам. Кроме этого, добавили внеурочный курс «Семьеведение». Как отметили День знаний в школах России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне рассказали, как относятся к Дню знаний.

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