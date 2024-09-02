Школьника засыпало песком во время игры в карьере в Амурской области

В Амурской области устанавливаются обстоятельства несчастного случая с девятилетним ребенком, мальчика засыпало землей. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел на песчаном карьере возле села Березовки, дети играли на горах песка, в какой-то момент девятилетнего мальчика засыпало землей. Спасти пострадавшего не удалось.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Кабанском районе Бурятии подростка засыпало землей, когда он гулял вдоль дороги. 12-летний школьник гулял вдоль объездной дороги, внезапно произошел обвал грунта, мальчика засыпало песком. Очевидцы и сотрудники ГАИ, оказавшиеся поблизости, сумели вытащить ребенка, он передан бригаде скорой помощи. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее брата и сестру завалило песком во время игры на пляже.