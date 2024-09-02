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В Тюмени девушку ударило током от двери в подъезде, ее нашли в луже крови

«72.ru»: в Тюмени девушку ударило током при попытке зайти в подъезд дома

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Shutterstock/FOTODOM

В Тюмени девушка пыталась зайти в подъезд дома и получила удар током, она потеряла сознание и лишилась ногтя. Об этом сообщает «72.ru».

Инцидент произошел в ночь на 31 августа в многоэтажке по улице Фармана Салманова. Окровавленную девушку на крыльце дома нашел очевидец. Выяснилось, что пострадавшая возвращалась с работы домой, нажала кнопку домофона, а другой рукой взялась за ручку двери.

Удар был такой силы, что девушка разодрала палец, оторвала часть ногтя и потеряла сознание.

«У дочери были сбои с сердцем, кратковременные потери сознания. Мы всю ночь звонили на 112, хотели, чтобы как можно скорее дверь обесточили, ведь, если бы на месте моей дочери оказался ребенок, то могла случиться трагедия», — рассказала мать тюменки.

В управляющей компании факт произошедшего подтвердили и заявили, что неисправность устранили электрики. По словам местных жителей, аналогичный инцидент произошел месяц назад.

Ранее пенсионерку госпитализировали после удара током от дверного звонка.

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