В Дагестане двухлетний мальчик захлебнулся в бассейне

В Дагестане устанавливаются обстоятельства несчастного случая с малолетним ребенком, двухлетний мальчик захлебнулся в бассейне. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в одном из дагестанских сел, двухлетний мальчик гулял по территории частного дома без присмотра взрослых, отец и мать занимались домашними делами.

В какой-то момент он забрался на бортик самодельного бассейна и упал в воду. Спасти пострадавшего не удалось. Второй ребенок супругов, трехлетняя девочка, в это время была в детском саду.

До этого сообщалось, что на Алтае следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая с малолетним ребенком: мальчик упал в каркасный бассейн во дворе частного дома. Трехлетний мальчик находился на лестнице каркасного бассейна, в котором купались его сестры. За детьми присматривала мать. В какой-то момент женщина отвлеклась на телефонный звонок и отошла от бассейна, после чего услышала крик дочерей и обнаружила сына на дне бассейна. Женщина немедленно вызвала скорую помощь, несмотря на все усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось.

Ранее в Бурятии очевидцы спасли ребенка, который упал в водопад.